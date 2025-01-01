В Прикамье простятся с многодетным участником СВО Виталием Белослудцевым Он погиб ещё в августе 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб уроженец Верещагино рядовой Виталий Белослудцев. Об этом рассказали в администрации Верещагинского округа.

Виталий родился в Верещагино 5 июля 2000 года. Окончил местную школу, после чего учился в Верещагинском многопрофильном техникуме, где получил профессию каменщика-печника. Позже работал в сфере ремонтно-отделочных работ и в такси.

Подробности его гибели не уточняются. Известно лишь, что он погиб 18 августа 2023 года. На СВО был наводчиком мотострелкового отделения.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким солдата: опекуну Татьяне Ивановне, жене, двум сыновьям и дочери.

Церемония прощания состоится 3 июня в 11:00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг, а отпевание состоится в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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