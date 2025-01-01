До 6 июня в Прикамье сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По информации, предоставленной Пермским ЦГМС — филиалом ФГБУ «Уральское УГМС», с 3 по 6 июня в Пермском крае сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность, достигающая IV класса.

В связи с прогнозом, в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендовали строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, проявлять максимальную осторожность при разведении костров, использовании печей в банях, а также при работе с открытым огнём на территории парков и сельхозугодий.

При обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарную службу «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного). Следует указать, что горит, точный адрес объекта, место возникновения возгорания и свою фамилию.

Нужно принять меры по эвакуации людей из опасной зоны, попытаться потушить огонь на начальной стадии.

В МЧС напомнили, что лесные пожары обычно представляют серьёзную опасность для садоводческих товариществ, населённых пунктов и объектов экономики.

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