Алина Наумова В Перми на Екатерининской отремонтируют историческое здание судебного участка Объект входит в границы «Губернского центра» Поделиться Твитнуть

В Перми планируется капитальный ремонт старинного здания по ул. Екатерининской, 80, где располагаются мировые судьи Свердловского района. Соответствующий документ опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Капремонт подразумевает обновление внутренней отделки, цоколя, отмосток, крылец, кровли и системы электроснабжения. Проект разработало ООО «КЛЕВЕР» по заказу Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.





Во время ремонта будут приняты меры для сохранения культурного объекта, в том числе элементов архитектурного декора.





Здание находится в границах объекта культурного наследия «Губернский центр», в который входят сооружения конца XVIII — начала XX века.





Ранее также сообщалось , что ремонт и приспособление внутренних помещений здания Благородного собрания в Перми (ул. Сибирская, 20) для современного использования оценили в 307,5 млн руб. Выполнить работы необходимо до 18 декабря 2026 года.

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