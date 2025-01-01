Алёна Бронникова

Зампред Арбитражного суда Пермского края рекомендована на второй срок

На эту должность Елена Кульбакова была назначена в 2019 году

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арбитражный суд пермского края

foursquare.com

Заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Елена Кульбакова рекомендована на второй срок. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

Согласно опубликованной информации, в Москве 26-29 мая, в ходе третьего в 2025 году заседания ВККС РФ были рассмотрены заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, а также арбитражных и военных судов. В частности, было рассмотрено заявление Елены Кульбаковой и рекомендовано её назначение на должность заместителя председателя суда.

По данным сайта краевого арбитража, на эту должность Кульбакова была назначена в августе 2019 года указом президента РФ. Ранее, с августа 2008-го, она работала судьёй. Входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений. В апреле Кульбакова также вошла в состав Совета судей Пермского края в качестве одного из заместителей председателя Татьяны Журавлёвой.

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