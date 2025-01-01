Алёна Бронникова Зампред Арбитражного суда Пермского края рекомендована на второй срок На эту должность Елена Кульбакова была назначена в 2019 году Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Елена Кульбакова рекомендована на второй срок. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

Согласно опубликованной информации, в Москве 26-29 мая, в ходе третьего в 2025 году заседания ВККС РФ были рассмотрены заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, а также арбитражных и военных судов. В частности, было рассмотрено заявление Елены Кульбаковой и рекомендовано её назначение на должность заместителя председателя суда.

По данным сайта краевого арбитража, на эту должность Кульбакова была назначена в августе 2019 года указом президента РФ. Ранее, с августа 2008-го, она работала судьёй. Входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений. В апреле Кульбакова также вошла в состав Совета судей Пермского края в качестве одного из заместителей председателя Татьяны Журавлёвой.

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