В Перми зафиксировано 8 ДТП с наездом на животных Поделиться Твитнуть

фото: краевая ГИБДД

Пермская Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей проявлять повышенную бдительность на дорогах, уделяя особое внимание участкам, обозначенным знаком «Дикие животные».

По данным дорожной полиции, нередки случаи выхода на трассу не только диких зверей, но и домашнего скота, что зачастую приводит к серьёзным авариям. С начала года в Перми зафиксировано 8 ДТП, причиной которых стал наезд на животных. Наибольшее количество подобных инцидентов происходит на дорогах, пролегающих через лесные массивы.

«При столкновении с животным действуйте в соответствии с правилами оформления ДТП: остановите транспортное средство, активируйте аварийную сигнализацию, установите знак аварийной остановки и сообщите о случившемся в Госавтоинспекцию. Помните, что оставление места ДТП влечёт за собой административное наказание. Незаконное присвоение туши животного преследуется в уголовном порядке», — напомнили в ГАИ.

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