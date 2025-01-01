В Минприроды прокомментировали появление медведя в пермском студгородке Поделиться Твитнуть

Представители Министерства природных ресурсов Пермского края прокомментировали изданию perm.aif.ru появление медведя на территории студенческого городка политехнического университета в Перми.

Речь идёт о звере, который был замечен рядом с бассейном на территории кампуса Пермского политеха. Напомним, в ночь на 29 мая камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого медведя, гулявшего по асфальтированным дорожкам микрорайона Комплекс ППИ, расположенного на правом берегу Камы.

В ведомстве рассказали, что сразу после инцидента на место были направлены сотрудники Минприроды. Было проведено обследование территории. Признаков присутствия диких животных не обнаружено. На данный момент новой информации о появлении медвежонка не поступало, добавили чиновники.

В министерстве также напомнили жителям Пермского края о необходимости обращения в службу ЕДДС по номеру 112 в случае встречи с диким животным. Диспетчеры зарегистрируют происшествие и передадут информацию в соответствующие службы.

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