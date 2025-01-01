В Перми по улицам разгуливал медведь Косолапого заметили в районе комплекса Политеха в Сосновом бору Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ПНИПУ

В пермских соцсетях распространилась видеозапись с гуляющим по улице медведем. Кадры с животным опубликовала пресс-служба ПНИПУ в своём телеграм-канале. Судя по видео, медведь ещё совсем небольшой. Очевидцы утверждают, что он находился в районе комплекса Пермского политеха за Камой.

В вузе напомнили, что при встрече с животным не стоит к нему приближаться и кормить его.

Как уточняет Properm.ru со ссылкой на местных жителей, в 5 утра животное гуляло возле бассейна ПНИПУ, а позже его заметили возле детсада по ул. Академика Королёва, 12.

«Я оставила заявку в 112. Обещали передать в единую диспетчерскую службу. Жители звонили лесникам, они отреагировали очень спокойно, сказали, что мы живём в лесу, и им несильно интересно, что где-то рядом разъярённая медведица...» — сообщил изданию один из очевидцев.

«Новый компаньон» направил запрос в краевое минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.

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