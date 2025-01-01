В Перми запущен сайт для поступления на военную службу по контракту Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В Перми начал функционировать онлайн-ресурс, предназначенный для набора контрактников в армию. Сайт предоставляет информацию по всем интересующим вопросам, касающимся службы по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что в первый год службы по контракту в Пермском крае военнослужащим гарантируется заработная плата от 4 млн 520 тыс. руб.

На веб-сайте представлены сведения о положенных льготах, перечне необходимых документов для подписания контракта, сроках контракта для участия в СВО, порядке распределения, возможности предоставления отпусков, а также контактные данные для поступления на военную службу по контракту и условиях приёма без военного билета. Пользователи могут запросить обратный звонок для получения дополнительных разъяснений.

В Перми активно реализуются разнообразные программы социальной поддержки для участников СВО и их семей, начиная от сбора гуманитарной помощи при участии общественных организаций и граждан и заканчивая предоставлением льгот и выплат, содействием в трудоустройстве и обеспечении жильём. Помимо информации на сайте, консультацию о мерах поддержки можно получить по тел. 217-33-70, а консультации по вопросам выплат и контракта доступны по тел. 217-33-80.

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