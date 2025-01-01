Жители Прикамья стали больше тратить на благотворительность В прошлом году сумма пожертвований составила почти 148 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

В пермском благотворительном фонде помощи детям «Дедморозим» рассказали, что в 2024 году жители Пермского края стали жертвовать на благотворительность значительно больше. Так, объём поступлений в 2024 году составил 147,8 млн руб., хотя в 2023-м было 112,7 млн руб., а в 2022-м — 122,8 млн руб.

По словам руководителя отдела финансирования фонда Дарьи Пикаловой, в прошлом году 36% поступлений (52,8 млн руб.) составили частные пожертвования. Причём они выросли по сравнению с 2023 годом (тогда они составляли 43,6 млн руб.).

Количество подопечных фонда с каждым годом растёт. Например, в 2023 году поддержку получили 912 человек, а в 2024 году их было уже 1076. За прошлый года более 100 детей получили срочную помощь, а 300 детей с тяжёлыми заболеваниями при поддержке медиков и специалистов оставались дома, а не в больнице или интернате.

Ранее стало известно, что более половины пермяков (52%) принимают участие в благотворительных проектах. При этом 68% жителей заинтересованы в возможности опробовать новые форматы взаимопомощи. Такие результаты опроса среди респондентов 18-65 лет и старше приводит сервис «Авито».

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