Алёна Бронникова Больше половины пермяков участвуют в благотворительных проектах В новых форматах заинтересованы 68% Поделиться Твитнуть

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Более половины пермяков (52%) принимают участие в благотворительных проектах. При этом 68% жителей заинтересованы в возможности опробовать новые форматы взаимопомощи. Такие результаты опроса среди респондентов 18-65 лет и старше приводит сервис «Авито».

В целом по стране количество оказывающих помощь составило 55%, семь из 10 готовы принять участие в новых форматах благотворительности, 91% — из тех, кто уже вовлечён в социальные проекты. Больше всего благотворителей опрос выявил среди женщин. Пожертвования вещами и продуктами совершают 31,8% представительниц слабого пола против 18,2% мужчин, денежные переводы — 26,8% против 16,7%.

Каждый второй, кто проявляет активность, совершает материальные пожертвования, в том числе помогает вещами, продуктами, деньгами, 16% — действиями, участвует в волонтёрских и благотворительных проектах, оказывает информационную и другую поддержку фондам. И финансовую, и практическую помощь оказывают 34%.

В первую очередь помощь оказывают детям (28% респондентов), животным (19%) и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (18%). Меньший процент участников исследования выбрали помощь пожилым (15%), экологические проекты (12%), меценатство в сфере культуры и образования, а также развития талантов (по 4%). Отмечается, что каждый десятый житель Перми готов в первую очередь оказывать поддержку в сфере развития талантов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в конце апреля в пермских заведениях общепита состоялась акция в поддержку людей, оставшихся без дома. В ней приняли участие 20 заведений, направивших от 5 до 100% выручки от продажи своих десертов.

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