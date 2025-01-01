В благотворительной акции поддержки бездомных в Перми примут участие 20 кафе Заведения перечислят часть выручки на программу заселения Поделиться Твитнуть

Пермская благотворительная организация «Территория передышки» организовала акцию «Сначала — десерт!», которая пройдёт с 21 по 27 апреля в пермских заведениях общепита. В списке участников оказались рестораны, кафе, пиццерии, кондитерские, пекарни и кофейни. Часть выручки будет направлена на поддержку людей, оставшихся без дома.

«Акция "Сначала — десерт!" пройдёт в поддержку программы заселения людей в беде в индивидуальное жильё. За каждым эклером, кусочком медовика или крем-брюле — реальная помощь людям, которым сейчас нужна опора. Часть суммы от продаж десертов заведения-участники после окончания акции переведут на работу программы заселения в индивидуальное жильё», — рассказали авторы проекта.

Всего в акции примут участие 20 заведений, на благотворительность они направят от 5 до 100% от продаж, в некоторых — акция распространяется на отдельные позиции в меню. Пермякам предлагают поучаствовать, заказав десерт в любимом кафе. В рамках мероприятия планируется собрать 500 тыс. руб. на жильё для пяти подопечных организации.

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