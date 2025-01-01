В морге назвали причину смерти найденной мёртвой на заборе в Перми девушки Родственники поделились с журналистами информацией Поделиться Твитнуть

фото: peoplecreations

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Причины гибели 18-летней девушки, обнаруженной мёртвой на ограде в Перми 11 мая, были озвучены сотрудниками морга семье погибшей, сообщает издание 59.ru.

Речь идёт о юной жительнице Пермского края, уроженке Мокино, которая незадолго до трагедии перебралась в Пермь. Тело девушки нашли на заборе рядом с кафе, где она провела время перед смертью. Выдвигалось множество предположений о причинах трагического инцидента. Министерство территориальной безопасности Пермского края подчеркивало, что смерть не связана с преступлением и к ней не причастны иностранцы. Ведомство также опубликовало результаты анализов, указывающие на критически высокий уровень алкоголя в крови, несовместимый с жизнью.

Родственникам девушки выдали медицинское заключение из морга с указанием причины смерти. В документе, представленном братом погибшей, говорится, что причиной стал удар в область сердца, вызвавший гемоперикард (скопление крови вокруг сердца) из-за падения на острый объект на улице. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза продолжается.

Напомним, похороны погибшей состоялись в селе Мокино 15 мая. Проститься с девушкой пришли сотни людей.

Следственный комитет по Пермскому краю проводит расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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