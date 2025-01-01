В Пермском крае пресекли сотни попыток легализации незаконных средств Об этом рассказали в прокуратуре Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае за 2,5 года органы прокуратуры зафиксировали 321 случай рассмотрения дел в суде о легализации незаконных средств. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на прокуратуру Прикамья.

По словам прокурора Татьяны Горожанкиной, судебные вердикты зачастую служат инструментом для создания иллюзии законности неправомерно добытых финансовых средств. Таким образом, криминальные доходы, источник которых тщательно маскируется, вводятся в экономический оборот.

В качестве иллюстрации прокуратура приводит ряд прецедентов. Так, благодаря вмешательству прокурора Мотовилихинского района, в апреле 2024 года суд отклонил иск компании, которая пыталась получить исполнительные листы на принудительное взыскание 317 тыс. руб. с 13 граждан на основании решения третейского суда. Подобные ситуации также имели место в Бардымском, Чусовском, Кудымкарском округах и Ленинском районе Перми.

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