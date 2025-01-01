Требования завода «Камасталь» к пермскому депутату продали за 6 млн рублей Первоначально заявленная сумма долга составляла более 84 млн Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продолжилось рассмотрение дела о несостоятельности депутата Вагаршака Сарксяна. Согласно документам дела о банкротстве Сарксяна, права требования по долгу депутата краевого заксобрания перед заводом «Камасталь» по договору уступки перешли к юристу из Вологды Леониду Денисову. В январе 2025 года долг бывшего руководителя завода, превышающий 66,2 млн руб, был реализован на торгах в рамках банкротства «Камастали» за 5,99 млн руб., об этом сообщает Properm.ru.

В рамках дела о банкротстве Сарксяна 7 мая суд удовлетворил ходатайство Денисова о процессуальном правопреемстве. Именно из-за этого долга в сентябре 2023 года «Камасталь» инициировала процедуру банкротства Сарксяна. Первоначально заявленная сумма долга бывшего топ-менеджера составляла более 84,5 млн руб.

21 мая финансовый управляющий Вагаршака Сарксяна, Олег Темушкин, разместил уведомление о возможности ознакомления заинтересованных лиц с планом реструктуризации долгов депутата.

Помимо «Камастали», у Сарксяна есть и другие кредиторы, заявившие свои требования в рамках банкротства. Среди них ещё один юрист — Сергей Обидин и пять банковских учреждений. Ранее Обидин, представлявший интересы осуждённого за хищения в Экопромбанке московского бизнесмена Игоря Куйды, безуспешно пытался оспорить решение суда о взыскании 2,7 млрд руб. с бывших совладельцев и топ-менеджеров «Мотовилихинских заводов».

В мае, по запросу ИФНС №21 по Пермскому краю, арбитражный суд возобновил производство по делу о банкротстве Вагаршака Сарксяна. Ранее дело было приостановлено до вынесения решений в гражданских судах по иску Генпрокуратуры о взыскании ущерба с восьми бывших бенефициаров «Мотовилихи». Генпрокуратура добивалась взыскания не только суммы ущерба, но и процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанных по ставке рефинансирования ЦБ РФ, составляющих, по расчётам истца, 1,2 млрд руб., однако суд удовлетворил иск лишь частично. Общая сумма первоначального иска составляла 3,8 млрд руб.

С 2011 по 2016 год Сарксян занимал должность исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». Впервые он был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва 4 декабря 2011 года по партийным спискам от регионального отделения партии «Единая Россия». Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Металлургический завод «Камасталь» банкротом 31 августа 2018 года и ввёл конкурсное производство на шесть месяцев.

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