В Перми откроют площадку для развития детей с инвалидностью Пространство будет работать до 20 июня Поделиться Твитнуть

В Перми откроют летнюю площадку для развития и социализации детей с инвалидностью, сообщает выпускающий редактор портала «Открытые НКО» Наталья Тарасенко.

Летняя площадка откроется в понедельник, 2 июня, в «Доме счастья». Инклюзивный проект, запущенный общественной организацией «Счастье жить», будет функционировать до 20 июня.





Программа летней площадки разделена на две смены. Первая смена: 2-6 июня, с 10:00 до 13:00, вторая — с 16 по 20 июня, с 10:00 до 13:00.





На территории площадки будет несколько мероприятий: адаптивная физкультура, творческие мастер-классы, музыка и сказки, сеансы в сильвиновой пещере и активности в адаптированном лабиринте.





Все мероприятия проекта проводятся на безвозмездной основе для детей и их сопровождающих родителей. Для записи на площадку необходимо воспользоваться сайтом «Школа особых знаний» в разделе «расписание».





Организаторы отмечают, что на территории «Дома Счастья» предусмотрены основные бытовые удобства.

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