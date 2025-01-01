Около 28% пермяков мечтают побывать на Марсе В 2021 году желающих было меньше Поделиться Твитнуть

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения России старше 18 лет и узнал, какой процент жителей страны хотят слетать на Марс.

Около 28% пермяков рассказали, что мечтают полететь на Марс. При этом в 2021 году, когда SuperJob проводил аналогичный опрос, желающих было чуть больше — 29%.





В целом по стране, 27% респондентов хотели бы полететь на Марс, но большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».





Кроме того, мужчины мечтают о полёте на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвёртую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет.





Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Марс в Уфе (38%). Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полёте мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).

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