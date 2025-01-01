В Прикамье общая сумма долга по налогам составила 617 млн рублей 421 тысяча прикамцев имеют налоговую задолженность Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

По данным на 1 мая 2025 года, 421 тыс. жителей Пермского края имеют задолженность по налогам, сообщает руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Гурова.

В сообщении сказано, что служба судебных приставов ограничила выезд за границу более 8 тыс. жителям Пермского края. В отношении них возбуждено исполнительное производство на общую сумму 617 млн руб.





Гурова отметила, что самый простой способ проверить себя — зайти в свой личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.





«Уделите 5 минут сегодня, чтобы спокойно отдыхать уже завтра», — подчеркнула руководитель ФНС по Пермскому краю.





Ранее сообщалось , что в Перми директор и главный бухгалтер коммерческой организации предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 150 млн руб. В дальнейшем директор организации легализовал часть неуплаченных налоговых средств с помощью покупки автомобиля и недвижимого имущества.

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