Алина Наумова Сотрудники пермской организации скрыли от налоговой более 150 млн рублей Директора и бухгалтера ждёт суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми директор и главный бухгалтер коммерческой организации предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что с 2018 по 2021 годы директор и главный бухгалтер, находясь в сговоре, уклонялись от уплаты налогов на общую сумму более 150 млн руб. В дальнейшем директор организации легализовал часть неуплаченных налоговых средств с помощью покупки автомобиля и недвижимого имущества.

Сотрудники организации обвиняются по п. «а», «б» 4. 2 ст. 199, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления).

Суд наложил арест на имущество обвиняемого и его родственников. В ведомстве добавили, что обвиняемыми частично погашена сумма задолженности.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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