В Прикамье произошёл крупный пожар площадью 580 «квадратов» Загорелись деревянная пристройка и кирпичное здание Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье загорелась деревянная пристройка, став источником пламени, которое быстро охватило соседнее двухэтажное кирпичное здание. Краевое МЧС отмечает, что при пожаре никто не пострадал.

Инцидент произошёл в воскресенье, 1 июня, в Гремячинске. Площадь пожара двух зданий на ул. Ленина составила 580 кв. м, с ним боролись 27 человек и 8 единиц техники МЧС.





В результате огнеборцам МЧС Прикамья удалось ликвидировать пожар. Пострадавших нет.





В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причины и обстоятельства пожара.





Ранее также сообщалось , что в Чайковском в одной из квартир произошёл пожар, охвативший 15 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. По предварительным данным, источником возгорания стал неисправный внешний аккумулятор. Пожар ликвидировали 22 специалиста и 6 единиц техники. Никто не пострадал, но в жилом помещении обуглена мебель и закопчены стены.

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