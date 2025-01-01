В Пермском крае пауэрбанк стал причиной пожара Возгорание произошло на 15 кв. м Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Чайковском в Пермском крае в одной из квартир произошёл пожар, охвативший площадь в 15 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По предварительным данным источником возгорания стал неисправный внешний аккумулятор. Пожар ликвидировали 22 специалиста и шесть единиц техники. Никто не пострадал, но в жилом помещении обуглена мебель и закопчены стены.

Напомним, 17 мая текущего года возгорание пауэрбанка, который находился на зарядке, произошло в Лысьве в одной из квартир на ул. Шмидта.

Пламя успело охватить замкнутое пространство комнаты, однако, к счастью, самостоятельно потухло. Иначе мог произойти масштабный пожар, так как в момент инцидента в жилище никого не было, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомствет напоминают о необходимости следить за исправностью электрических устройств и пользоваться только сертифицированными изделиями. Если устройство при зарядке перегревается, необходимо прекратить его использование.





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