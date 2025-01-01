В Перми увеличился спрос на услуги нянь Интерес вырос на 22% Поделиться Твитнуть

Весной 2025 года в Приволжском федеральном округе наблюдается рост спроса на услуги нянь, особенно в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили «Пятнице» в сервисе «Авито».

Наибольшее увеличение спроса на услуги нянь зафиксировано в Перми — интерес вырос на 22% по сравнению с мартом. Минимальная стоимость услуг в краевой столице начинается от 300 руб.





В Нижнем Новгороде рост составил 6%, при этом цены на услуги начинаются от 450 руб., а в Оренбурге спрос увеличился на 5,5%, а стоимость услуг — от 350 руб.





Увеличение спроса весной связано с сезонной занятостью родителей, которым требуется временная помощь в уходе за детьми.





Ранее также сообщалось , что в Пермском крае с апреля по май зафиксирован рост потребительской активности и производства, особенно в отраслях, которые связаны с выполнением госзаказа. Спрос снижался на товары, которые покупают в кредит, такие как автомобили, бытовая техника и пр. В то же время рост спроса был отмечен на услуги ремонта. Также на фоне укрепления рубля увеличился спрос и на отдых.

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