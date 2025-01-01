Алёна Бронникова В апреле в Пермском крае вырос спрос на ремонт и отдых При этом спрос на покупки товаров в кредит снизился Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с апреля по май зафиксирован рост потребительской активности и производства, особенно в отраслях, которые связаны с выполнением госзаказа. Как сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика», такая ситуация наблюдается в целом по стране.

Многие предприятия работали в этот период с максимальной загрузкой. Как и прежде, на рынке отмечалась нехватка персонала, в том числе, в сфере торговли и сервиса. Потребительская активность показала умеренный рост. Спрос снижался на товары, которые покупают в кредит, такие как автомобили, бытовая техника и пр. В то же время рост спроса был отмечен на услуги ремонта. Также на фоне укрепления рубля увеличился спрос и на отдых.

«Высокие ставки по кредитам и повышенные требования к финансовому состоянию заёмщиков сдерживали кредитование населения. Выдача новых потребительских и ипотечных кредитов в апреле заметно сократилась в сравнении с весной прошлого года. При этом продолжился высокий прирост вкладов», — сообщает ЦБ.

Кроме того, наблюдалось замедление кредитования крупного бизнеса, а кредитование малого и среднего сегментов показало снижение. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться. Замедление показала и годовая инфляция в Прикамье, уровень которой в апреле-мае составил 10,1% после 10,5% в марте.

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