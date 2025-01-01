Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования из-за подрыва моста в Брянской области Трагедия случилась ночью Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи с подрывом моста в Брянской области.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Выгоничском районе Брянской области в результате подрыва обрушился мост, где следовал поезд по маршруту Климово—Москва.





Согласно актуальной информации местного МЧС, в результате инцидента пострадали 47 человек, из них 3 ребёнка. Всем пострадавшим оказывается помощь. Кроме того, погибли 7 человек.





Ликвидацией аварии занимаются порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Помимо этого, восстанавливают повреждённые пути: демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотно.





Дмитрий Махонин выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.





Губернатор Прикамья также рассказал, что в настоящее время «компетентные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут виновных».





«Брянская область, Пермский край с вами!» — добавил Махонин.

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