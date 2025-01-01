Пермского бизнесмена уличили в нарушении законодательства при продаже мясных консервов У предпринимателя не было доказательств безопасности продукции Поделиться Твитнуть

В управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермском краю рассказали, что во время мониторинга государственной системы качества была обнаружена продажа мясной продукции с нарушением законодательства. Нарушителем оказался ИП Колончук Е.С.

Этот факт вскрылся в мае. В ходе разбирательства выяснилось, что с 2 апреля по 14 мая бизнесмен оформил ветеринарные сопроводительные документы на 48 кг тушеной свинины. Однако при этом у производителя не было документов, которые бы доказывали безопасности продукта, хотя это обязательно при декларировании консервов из мяса.

Продукция не прошла обязательную сертификацию, не менее мясные консервы всё равно отправили на продажу в торговую точку на рынке.

После проведённой проверки управление Россельхознадзора признало декларацию о соответствии продукции недействительной и отменил её действие

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