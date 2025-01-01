Прокуратура Перми взяла на контроль травмирование ребёнка у фонтана на эспланаде Девочку доставили в больницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 30 мая, в соцсетях появилась информация о травмировании несовершеннолетней девочки у фонтана, расположенного на эспланаде. Прокуратура Ленинского района Перми взяла установление обстоятельств происшествия на контроль.

На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.





В прокуратуре добавили, что несовершеннолетняя девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.





Ранее также сообщалось , что в результате ДТП получила травмы несовершеннолетняя. За рулём «Лады Гранты» находился мужчина 1998 г.р. Он совершил наезд на девочку 2016 г.р., которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента у пострадавшей ряд повреждений, она доставлена в больницу.

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