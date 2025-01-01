В Орджоникидзевском районе Перми в ДТП пострадал ребёнок Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

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В Орджоникидзевском районе Перми в дорожной аварии получила травмы несовершеннолетняя, сообщили в ГИБДД Перми.

ДТП произошло 13 мая в 8:22 утра на ул. Репина. В сторону ул. Писарева ехал автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находился мужчина 1998 г.р. Возле дома №52 по ул. Карбышева он совершил наезд на девочку 2016 г.р. Согласно предварительным данным, ребёнок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента пострадавшая получила ряд повреждений и была доставлена в больницу, пишет «Рифей».

На данный момент по факту ДТП ведётся расследование, выясняются все детали произошедшего.

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