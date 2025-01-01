В Прикамье на трассе Кунгур—Соликамск временно изменят схему проезда Это связано с ремонтными работами Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С субботы, 31 мая, по воскресенье, 8 июня, будет изменена схема движения транспорта по автодороге Кунгур—Соликамск, 2 этап. Ограничения коснутся участка от 297 до 300 км, вблизи отворота на Усолье, сообщает краевой минтранс.

По информации краевого Управления автомобильных дорог и транспорта, изменение схемы движения вводится в целях безопасности дорожного движения при проведении работ по устройству трубопровода, земляного полотна и дорожной одежды.





Минтранс просит водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее спланировать маршрут.





Ранее также сообщалось , что в субботу, 31 мая, на набережной Камы в Перми в районе Большого амфитеатра (ул. Окулова, 10) пройдёт «Зелёный марафон». В связи с этим на несколько часов будет ограничено движение пешеходов.





Регистрация участников на детские забеги 420 м и забег 4,2 км начнётся в 9:00. Затем в 9:30 состоится торжественное открытие. Детские забеги начнутся с 10:00, после чего пройдёт награждение участников. Старт забега на 4,2 км запланирован на 12:00. Победителей будут награждать в 13:00.

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