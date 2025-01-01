В конце мая в Перми перекроют набережную во время «Зелёного марафона»
Пермяки примут участие в детском и взрослом забегах
В субботу, 31 мая, на набережной Камы в Перми в районе Большого амфитеатра (ул. Окулова, 10) пройдёт «Зелёный марафон». В связи с этим на несколько часов будет ограничено движение пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
Регистрация участников на детские забеги 420 м и на забег 4,2 км начнётся в 9:00. Затем в 9:30 состоится торжественное открытие.
Детские забеги начнутся с 10:00, после чего пройдёт награждение участников.
Старт забега на 4,2 км запланирован на 12:00. Победителей будут награждать в 13:00.
Участники пробегут по асфальтовой дорожке набережной вдоль Камы. Предусмотрено три круга. Подробности можно узнать на официальном сайте «Зелёного марафона».
В Госавтоинспекции просят пешеходов с пониманием отнестись к мероприятию и заранее планировать свой маршрут.
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