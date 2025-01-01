В конце мая в Перми перекроют набережную во время «Зелёного марафона» Пермяки примут участие в детском и взрослом забегах Поделиться Твитнуть

Схема забега — сайт Зелёного марафона / greenmarathon.sberbank.ru

В субботу, 31 мая, на набережной Камы в Перми в районе Большого амфитеатра (ул. Окулова, 10) пройдёт «Зелёный марафон». В связи с этим на несколько часов будет ограничено движение пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

Регистрация участников на детские забеги 420 м и на забег 4,2 км начнётся в 9:00. Затем в 9:30 состоится торжественное открытие.

Детские забеги начнутся с 10:00, после чего пройдёт награждение участников.

Старт забега на 4,2 км запланирован на 12:00. Победителей будут награждать в 13:00.

Участники пробегут по асфальтовой дорожке набережной вдоль Камы. Предусмотрено три круга. Подробности можно узнать на официальном сайте «Зелёного марафона».

В Госавтоинспекции просят пешеходов с пониманием отнестись к мероприятию и заранее планировать свой маршрут.

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