Алёна Бронникова В Прикамье на обустройство туристского центра в Кудымкаре выделят 42 млн рублей Субсидии на проекты получат два муниципалитета Поделиться Твитнуть

На обустройство туристского центра в Кудымкаре из бюджета Прикамья планируется выделить 42,28 млн руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в проекте постановления краевого правительства.

«Правительство Пермского края постановляет утвердить прилагаемое распределение субсидии из бюджета Пермского края, в том числе за счёт средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на обустройство туристского центра города в 2025 году», — сообщается в документе.

Общий размер субсидии составляет 89,45 млн руб. Из них бюджет Кудымкарского муниципального округа получит 42,28 млн, а остальные 47,17 млн будут направлены в бюджет Кунгурского муниципального округа.

В Кудымкаре на средства субсидии запланировано обустройство территории в границах центральных улиц, где расположены общедоступные пешеходные улицы и площади. Здесь будут сформированы новые точки притяжения, обновлены навигационные конструкции, созданы арт-объекты. Результатом станут связанные воедино все значимые и интересные места туристического центра города.

Как ранее писал «Новый компаньон», муниципалитеты были отобраны для реализации проектов обустройства туристского центра. Победителями стали проекты Кунгурского МО «Кунгур — город мастеров» и Кудымкарского МО «Кудымкар — трамплин в неведомое».

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