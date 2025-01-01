Водный маршрут из Перми в Краснокамск запустят с середины июня Старт прогулок на «Экоходъ 2» перенесли Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми изменили дату запуска водного маршрута до Краснокамска, сообщает краевой минтранс.

«Экоходъ 2» из Перми до Краснокамска начнёт курсировать с понедельника, 16 июня 2025 года. Это связано с паводковым режимом на Воткинском водохранилище.





Протяжённость маршрута составит 45 км, а общее время следования с учётом остановок — 4 часа 20 минут. Судно будет возить пассажиров по рабочим дням — с понедельника по четверг.





Узнать точное расписание можно на официальном сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Пермского края, а приобрести билеты — на сайте «Водоходъ» или в кассе причала.





Напомним, электросудно компании «ВодоходЪ» с 5 мая начало курсировать по маршруту Пермь—Закамск. «ЭкоходЪ 2» совершает рейсы до Закамска с понедельника по четверг, а с июня рейсы будут продлены до Краснокамска.





Кроме того, с 3 мая, несмотря на неблагоприятные погодные условия, электрокатамаран «Экоходъ 2» возобновил речные прогулки по Каме. Если рейсы будут отменяться, в ведомстве обещают уведомлять пассажиров заранее в социальных сетях.

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