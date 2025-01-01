Пермяки стали чаще бронировать речные маршруты для отдыха Регион вошёл в топ-30 по интересу к круизам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в топ-30 регионов страны по интересу к круизному отдыху, выяснили аналитики «МегаФона», «Донинтурфлота» и Cruise.ru.

Специалисты отметили, что в этом году пермяки начали заранее подбирать речные туры. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 10% в сравнении с АППГ.





Среди пермяков по количеству бронирований лидируют женщины — их доля составляет 62%. Около 27% бронирующих круизы — люди 45-54 лет, туристы 35-44 лет — 26%, а 55+ лет — 18%.





«В этом году растущая динамика на сайтах для бронирования туров наблюдается уже с середины весны, тогда как в 2024 году пользователи активно выбирали круизы в летние месяцы, непосредственно в высокий сезон судоходства», — подчеркнули аналитики.





В 40% случаев туристы выбирают туры длительностью 4-6 дней, а каждый 5-й предпочитает путешествовать 7-8 дней. В 2025 году также растёт спрос на короткие туры продолжительностью три дня и две ночи.

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