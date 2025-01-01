Пермяки на июнь забронировали вдвое больше туристического жилья
Это связано с длинными выходными
Специалисты платформы Bronevik.com изучили бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. По их данным, количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% за год.
Больше всего отелей и других объектов размещения пермяки забронировали в Санкт-Петербурге (13%), Казани и Москве (по 6%). При этом в 2025 году Казань обогнала столицу по абсолютному количеству бронирований, сместив её со второго на третье место в топе городов по числу заказов на июньские праздники.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.