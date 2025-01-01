Пермяки на июнь забронировали вдвое больше туристического жилья Это связано с длинными выходными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты платформы Bronevik.com изучили бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. По их данным, количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось на 101% за год.

Больше всего отелей и других объектов размещения пермяки забронировали в Санкт-Петербурге (13%), Казани и Москве (по 6%). При этом в 2025 году Казань обогнала столицу по абсолютному количеству бронирований, сместив её со второго на третье место в топе городов по числу заказов на июньские праздники.

Платформа отмечает и существенный рост интереса к путешествиям в Тулу, которая поднялась в рейтинге сразу на 12 пунктов (с 17 на 5 место), Самару (+7 пунктов, с 14 на 7 место) и Псков (+12 пунктов, с 20 на 8 место).





Завершает список городов по количеству бронирований Калининград (направление переместилось с 5 на 9 место) и Петрозаводск, который сместился с 12 на 10 место.





Основной причиной всплеска, по словам Bronevik.com, стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня — это обеспечило 4 дня отдыха подряд, с 12 по 15 июня.

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