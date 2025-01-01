Алина Наумова Половина пермяков готовы к браку только при наличии недвижимости При этом для 66% важен стабильный доход Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше половины жителей Перми (58%) готовы заключить брак и создать семью только при наличии собственного жилья, выяснил сервис «АльфаСтрахование» в ходе опроса.

Порядка 66% пермяков также уверены: создавать семью можно при наличии стабильного ежемесячного дохода. 32% убеждены, что нужно иметь сбережения, которых должно хватать на полгода-год жизни пары.





При этом около половины опрошенных (47%) полагают, что профессиональный статус важен для уверенности в будущем, а для 13% жителей Перми фактором успеха является второе высшее образование в сфере, востребованной на рынке труда.





Каждый 4-й респондент считает необходимым для семьи иметь личный автомобиль.





«Машина становится хотя и не ключевым условием для вступления в брак, но важной составляющей комфортной повседневной жизни», — отметили в «АльфаСтрахование».





Половина пермяков также считает, что между началом отношений и их официальным оформлением должно пройти два года, а для респондентов зрелого возраста этот период составляет до 7 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.