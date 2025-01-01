Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

На горе Крестовой выступит театр имени Моссовета

Без пермского балета ландшафтный театральный фестиваль тоже не обойдётся

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Закат на Крестовой

фото: vk.com/tayny_gory_krestovoy

Хедлайнером ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» станет мюзикл театра им. Моссовета «Бременские музыканты» (6+) в постановке Евгения Марчелли. Об этом на специальной пресс-конференции рассказали представители оргкомитета фестиваля во главе с депутатом Законодательного собрания Пермского края Марией Коноваловой и художественным руководителем театра «Доминанта» Любовью Зайцевой.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» в этом году пройдёт в 14-й раз, с 5 по 8 июля. Как всегда, в качестве театральной сцен будут выступать самые неожиданные локации. В программе — семь театральных постановок, большинство их них — премьеры, созданные специально для фестиваля. Так, драматург Александр Вислов в этот раз написал два специальных проекта: «Полёт в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса, который будет несколько раз исполнен актёрами театра «Доминанта» на вращающейся платформе смотровой башни горнолыжного курорта «Губаха», режиссёр-постановщик — Дмитрий Огородников; и «Бахи в Губахе» (16+) по либретто «Крестьянской кантаты» Иоганна Себастьяна Баха. Музыку представителей семьи Бах исполнит ансамбль солистов Российского национального оркестра, в главных ролях — артисты МХТ Кирилл и Алсу Зайцевы, арии исполнят приглашённые певцы — тоже москвичи. Сценической площадкой станет вершина Крестовой с живописными скалами-останцами.

По традиции, в программе есть хореографические спектакли: шуточный одноактный балет «Выпускной бал» (6+) привезёт Пермское хореографическое училище, современный танец будет представлен Челябинским театром современного танца. Кроме того, на фестивале покажут свои работы Верхнеуфалейский театр «Вымысел» и екатеринбургский фольклорный проект «Голоса уральских деревень».
Не обойдётся и без темы СВО. Спектакль «Новороссия» (12+) по специально написанной пьесе драматурга Александра Игнашова станет ещё одной премьерой фестиваля.

Торжественное открытие «Тайн горы Крестовой» и ландшафтное шоу «Закат на Крестовой» начнутся 5 июля в 21:00. К этому времени из Перми зрителей доставит в Губаху специальный фестивальный экспресс «Финист». Он же увезёт зрителей после шоу обратно. Ещё один фестивальный рейс «туда — обратно» запланирован на 6 июля. К фестивалю готовится оригинальный мерч, в том числе в коллаборации с Губахинской пивоварней.

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