Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На горе Крестовой выступит театр имени Моссовета Без пермского балета ландшафтный театральный фестиваль тоже не обойдётся Поделиться Твитнуть

Хедлайнером ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» станет мюзикл театра им. Моссовета «Бременские музыканты» (6+) в постановке Евгения Марчелли. Об этом на специальной пресс-конференции рассказали представители оргкомитета фестиваля во главе с депутатом Законодательного собрания Пермского края Марией Коноваловой и художественным руководителем театра «Доминанта» Любовью Зайцевой.





Фестиваль «Тайны горы Крестовой» в этом году пройдёт в 14-й раз, с 5 по 8 июля. Как всегда, в качестве театральной сцен будут выступать самые неожиданные локации. В программе — семь театральных постановок, большинство их них — премьеры, созданные специально для фестиваля. Так, драматург Александр Вислов в этот раз написал два специальных проекта: «Полёт в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса, который будет несколько раз исполнен актёрами театра «Доминанта» на вращающейся платформе смотровой башни горнолыжного курорта «Губаха», режиссёр-постановщик — Дмитрий Огородников; и «Бахи в Губахе» (16+) по либретто «Крестьянской кантаты» Иоганна Себастьяна Баха. Музыку представителей семьи Бах исполнит ансамбль солистов Российского национального оркестра, в главных ролях — артисты МХТ Кирилл и Алсу Зайцевы, арии исполнят приглашённые певцы — тоже москвичи. Сценической площадкой станет вершина Крестовой с живописными скалами-останцами.





По традиции, в программе есть хореографические спектакли: шуточный одноактный балет «Выпускной бал» (6+) привезёт Пермское хореографическое училище, современный танец будет представлен Челябинским театром современного танца. Кроме того, на фестивале покажут свои работы Верхнеуфалейский театр «Вымысел» и екатеринбургский фольклорный проект «Голоса уральских деревень».

Не обойдётся и без темы СВО. Спектакль «Новороссия» (12+) по специально написанной пьесе драматурга Александра Игнашова станет ещё одной премьерой фестиваля.





Торжественное открытие «Тайн горы Крестовой» и ландшафтное шоу «Закат на Крестовой» начнутся 5 июля в 21:00. К этому времени из Перми зрителей доставит в Губаху специальный фестивальный экспресс «Финист». Он же увезёт зрителей после шоу обратно. Ещё один фестивальный рейс «туда — обратно» запланирован на 6 июля. К фестивалю готовится оригинальный мерч, в том числе в коллаборации с Губахинской пивоварней.

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