Алёна Бронникова Спрос на подготовку земельных участков в Перми вырос в шесть раз Озеленение и ландшафтные работы стали популярнее на 288% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми наблюдается рекордный рост спроса на услуги по подготовке земельных участков и озеленения. Об этом сообщает сервис «Авито Услуги». Для исследования была изучена динамика запросов за апрель по данным сегментам в сравнении с мартом.

Так, земляные работы стали интересовать пермяков в шесть раз чаще, число объявлений с предложением услуг увеличилось на 63%. Стоимость начинается от 1,9 тыс. руб. На озеленение и ландшафтные работы спрос вырос на 288%, предложение — на 53%. Минимальная цена — 1,8 тыс. руб. Сооружение и ремонт водоёмов и фонтанов стали популярнее на 21%, число предложений выросло на 12%. Стоимость стартует от 10 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что в 2025 году спрос на услуги ландшафтных дизайнеров и смежных специалистов вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, на рост их популярности могла повлиять «насмотренность» людей на успешно реализованные в центре города проекты по благоустройству и содержанию объектов.

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