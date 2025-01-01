Елена Бардукова Сколько стоит сад построить В Прикамье растёт спрос на услуги ландшафтных дизайнеров Поделиться Твитнуть

В Пермском крае жители активно готовят свои участки к весенне-летнему сезону. По данным «Авито Услуг», в 2025 году спрос на услуги ландшафтных дизайнеров и смежных специалистов значительно вырос — на 47% по сравнению с прошлым годом. Эксперты рассказали, как развивается рынок ландшафтного дизайна в Перми, сколько стоит благоустроить придомовой участок и как изменилась цена вопроса.

Насмотренность на центр

Эта сфера деятельности развивается в городе более 20 лет. В 2001 году в Пермской сельхоз­академии (сейчас — ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) открылась кафедра лесоведения и садово-паркового строительства (в наши дни — кафедра лесоводства и ландшафтной архитектуры), которая начала готовить специальность «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства».

«Уже тогда был спрос на услуги специалистов и даже студентов специальности «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства» со стороны жителей. И первые выпускники стали теми, кто организовал в городе первые ландшафтные компании. Люди давно заказывают озеленение, благоустройство своих участков. Возможно, это не так заметно, потому что это всё-таки частные территории. Город же стал обращать большое внимание на благо­устройство после 2013 года. И те специалисты, которые сейчас выходят в город, уже давно свои технологии отработали на частных участках», — рассказывает заведующая кафедрой, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Илюса Збруева.

Пик спроса на услуги ландшафтных дизайнеров был зафиксирован пять-шесть лет назад, и до сих пор они остаются востребованными: в сезон найти специалистов для выполнения сложной или срочной задачи практически невозможно, говорят эксперты.

«Спрос большой, и уровень специалистов в Перми с каждым годом растёт однозначно. Думаю, что на это повлияла «насмотренность» людей. Город начал активно привлекать специа­листов к реализации проектов по благоустройству и содержанию объектов. Центр преобразился, и, видя это, многие хотят реализовать что-то подобное на своих участках», — объясняет ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтной компании Наталья Гондик.

Она отмечает также, что в понятие «ландшафтный дизайн» входит много разных направлений, таких как, например, проектирование, строительство, обрезка деревьев, уход за садами. Есть отдельные специалисты, занимаю­щиеся укладкой газонов, посадкой крупномеров, — и все они пользуются популярностью.

В «Авито Услугах» «Новому компаньону» сообщили, что наибольший рост спроса в Перми зафиксирован на услуги по обустройству водоёмов и фонтанов — он увеличился на 58%. Активно развиваются и другие направления: спрос на укладку плитки и озеленение и обработку растений вырос на 44%. Аналитики сервиса объясняют это активной подготовкой к началу сезона.

Вместе с тем зафиксировано и увеличение числа специалистов на «Авито Услугах» — в марте 2025 года предложение услуг ландшафтных дизайнеров выросло на 58% по сравнению с мартом 2024-го. Наиболее динамично расширяется рынок услуг по установке водо­ёмов и фонтанов. За первый квартал 2025 года количество предложений в этом направлении выросло на 36%. В то же время количество специалистов по укладке плитки увеличилось на 69%, а по озеленению — на 19%.

«Чем лучше специалист, тем больше у него заказов и работы. Считаю, что у нас большая нехватка хороших специалистов и достаточно низкий уровень конкуренции», — говорит Наталья Гондик.

Специалисты стоят дорого

Если говорить о стоимости услуг ландшафтных дизайнеров, то всё зависит от сложности проекта и количества требуемых чертежей и услуг. Так, объясняет Илюса Збруева, есть заказчики, которым требуются просто эскизные решения.

«Есть и заказчики, у которых участок со сложным рельефом, когда нужно составить план земляных масс, план вертикальной планировки, создать разбивочные и посадочные чертежи, дендропланы. Есть и те, которым нужна визуализация проекта. Но в целом за последние два года значительных изменений в стоимости именно проектирования не было. Например, стоимость разработки дендроплана (плана озеленения с составлением ассортиментной ведомости) в 2024 году начиналась от 3000 руб. за сотку», — говорит она.

Тальяна Корюкина, руководитель авторской мастерской «Терра Верде», отмечает, что многое также зависит от уровня ландшафтной компании.

«Например, у нас 95—100 тыс. руб. — это концепция и визуализация, от 70 тыс. до 100 тыс. руб. — рабочие чертежи. То есть проект обойдётся в 100—200 тыс. руб. А реализация начинается от 5 млн руб., в стоимость входят благоустройство и озеленение с материалами. Всё остальное обсуждается с заказчиками индивидуально и зависит от запросов, дизайна, величины посадочного материала, производителей, плитки, освещения и т. д.», — рассказывает ландшафтный архитектор.

Наталья Гондик также говорит о том, что в Перми качественный полный проект частного сада с визуализацией стоит от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

«В проект входит не только план озеленения, но и планы автополива, освещения, дренажей и дорожек. А стоимость реализации проекта в текущем сезоне будет стоить, я думаю, от 400 тыс. руб. за сотку. То есть хорошее, качественное благоустройство 10 соток свободного пространства обойдётся в 4 млн руб., и это не предел, — объясняет Наталья Гондик. — Ландшафтный дизайн требует знаний в разных областях: нужно уметь работать с растениями и знать их биологию, а также разбираться в строительстве, водоотведении, электрике и, конечно, учитывать дальнейший уход за садом, его содержание. На объекте дизайнер отвечает за все эти направления. Соответственно, ему нужно регулярно повышать свою квалификацию. Хорошие, проверенные специалисты стоят дорого».

Что касается реализации проектов, за последние два года ценник на услуги по всем видам работ вырос на 10—30%, что связано с увеличением стоимости материалов и дефицитом кадров. По словам Тальяны Корюкиной, наиболее остро проблема с рабочими встала в прошлом году.

«Но мы переориентировались, нашли кадры, повысили зарплаты. Что касается материалов, мы давно перешли на работу с отечественными поставщиками. И это даже лучше, так как их продукция соответствует нашим климатическим условиям. В целом стоимость реализации выросла, а проектная, как всегда, опаздывает», — говорит она.

Эксперты отмечают также, что для других категорий заказчиков, таких как, например, предприятия или муниципалитеты, стоимость услуг выше, чем для физических лиц. Это связано с более детальной проработкой проектов и чертежей, учётом подземных и внешних коммуникаций, соответствием нормативно-правовым актам, строительным нормам и правилам.

Тем не менее спрос на услуги ландшафтных дизайнеров в городе будет только увеличиваться, уверены эксперты. Как объясняет Наталья Гондик, в город пришла сильная команда, готовая сотрудничать с профильными специалистами: «Центр города преобразился, и я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. К тому же активно развивается частное домостроение, и люди тоже задумываются о благоустройстве своих участков».

Илюса Збруева также отмечает, что в ближайшее время работа для ландшафтных дизайнеров точно будет, потому что это не только индивидуальное жилищное строительство, но и придомовые территории многоквартирных домов, общественные пространства. В Перми и регионе также идёт благоустройство территорий школ, техникумов и колледжей, где разработкой решений занимаются ландшафтные дизайнеры.

«То есть эта сфера очень востребована. Запросы поступают и на нашу кафедру, есть куда стремиться», — подчёркивает она.

В спокойных тонах

Директор Юго-Камского питомника растений, кандидат биологических наук Владимир Василенко объясняет, что на частное озеленение всегда был спрос, и он никуда не делся.

«Объём продаж для этой категории клиентов сопоставим из года в год. При этом есть тенденция к увеличению муниципальных заказов, заказов от строительных компаний, которые занимаются озеленением города, со стороны ТСЖ, управляющих компаний, девелоперов, — рассказывает он. — На объёмы продаж частным клиентам повлияла наша эспланада. Видя бушующую там красоту, люди решают, что такое же будет расти и на участке. Соответственно, смотрят, что это за растение, находят питомники и быстро решают вопрос. При этом количество частных и муниципальных заказов постоянно колеблется, но остаётся примерно в одном и том же диапазоне — плюс-минус 15—20% в пределах своей группы».

Владимир Василенко отмечает также ещё один интересный момент: поскольку идейными вдохновителями и в частных садах, и на городских объектах выступают, по сути, одни и те же люди, наблюдается и обратная тенденция, когда в столице региона стали появляться примеры применения элементов частных садов с хорошим, качественным озеленением.

Если говорить непосредственно о растениях, то дизайнер, как правило, формирует матрицу из наиболее распространённых и устойчивых к нашему климату растений, которые можно найти в местных питомниках. В последние годы клиенты предпочитают более природные, естественные формы с менее выраженными декоративными свойствами, растения в зелёных, белых, серебристых тонах. По-прежнему остаются популярными гортензия, пузыреплодник и многолетние растения.

«Думаю, что тенденция будет идти в сторону более облегчённой стройки. Если раньше всё закатывали в бетон, сейчас делают упор на озеленение, природный стиль и в частных садах, и на городских объектах», — резюмирует Наталья Гондик.

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