Выпускнику подарят квартиру за успешное окончание школы Поделиться Твитнуть

История о щедром и необычном подарке родителей своему сыну произошла в офисе девелопера PAN City group1 буквально пару месяцев назад. В марте к нам приехала семья Костенковых2 из Березников, они были настроены очень решительно — перед родителями стояла задача подобрать квартиру для сына — выпускника, который поступает в ВУЗ в Перми.

Этот неожиданный и очень трогательный жест вызвал у нас восторг, ведь семейная поддержка играет ключевую роль в достижении любых целей. Семья Костенковых из Березников, гордясь школьными достижениями сына, решили сделать ему особенный подарок к поступлению в университет — собственную квартиру, которая станет не только символом его трудолюбия и усердия, но и важным стартовым капиталом для будущего.

Степан решил поступать в Пермский национальный исследовательский политехнический университет на строительный факультет на направление «Строительство уникальных зданий и сооружений». На пары студент теперь будет ездить из собственной квартиры. Но он пока этого не знает — родители сделают ему сюрприз после сдачи ЕГЭ.

«Я считаю, сыну пора начинать взрослую жизнь. Я в него верю, у него все получится! А наличие своей квартиры, пусть и небольшой — сыграет в этом ключевую роль: ведь он, отважившись переехать один в другой город, и так столкнется с реальностью взрослой жизни. Поэтому мы с супругой решили его поддержать — теперь у него будет свое жилье», — поделился с нами отец выпускника.

Семья Костенковых купили студию 25 м2 в строящемся доме «Притяжение»3 (д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а).

Мы поинтересовались у родителей Степана, чем привлёк их дом «Притяжение»?

«Дом современный. Нас больше всего впечатлил большой двор, бокс для хранения велосипедов во дворе и рабочая зона в холле, что дает возможность сыну встретиться с друзьями или позаниматься вне квартиры. Конечно, для нас важна была стоимость, расположение и планировка. Цена оказалась очень приятная — мы уместились в планируемый бюджет. Расположение дома удачное, без пересадок можно спокойно добраться до центра города. Рядом с домом есть магазины, а во дворе расположена воркаут-площадка, где сын сможет заниматься спортом, не тратя деньги на спортзал», — говорит глава семьи.

«Мы очень хотели, чтобы у сына была своя квартира, и он не познал романтику общежития. Это удобно и для нас, ведь мы планируем навещать его иногда и нам не надо будет искать место, где остановиться. Мы рассматривали и вторичку, но все же новое жилье лучше: его всегда будет легче продать, если сыну необходимо будет переехать в квартиру побольше. Мы бы те же деньги, которые сейчас тратим на ипотеку, потратили бы на аренду квартиры для него. Решили, что платить за свое более мудро», — ответила мама выпускника.

Д. Кондратово — новая точка притяжения для комфортной жизни. Еще несколько лет назад о данном населенном пункте говорили как о локации «с потенциалом». Сегодня — это уже полноценный центр застройки комфорт класса, который уверенно конкурирует с городскими районами. Природа здесь не декорация, а неотъемлемая часть жизни. Здесь каждый день начинается с шикарных видов на Черняевский лес, при этом всего 20 минут на машине — и вы в центре города.

Покупая квартиру в доме «Притяжение», вы экономите, ведь цены на квартиры здесь ниже, чем в городской черте! Квартиры можно приобрести по цене от 3 458 845 руб4. Доступна рассрочка от застройщика без переплат с ежемесячным платежом от 20 000 рублей5, не требующая предоставления документов о доходах и трудоустройстве.

Дом с просторной придомовой территорией и почти 500 м2 уникального пространства для отдыха в любую погоду станет центром притяжения молодёжи. В нем запроектировано авторское лобби с уютной мягкой зоной отдыха, кофепоинтом и коворкингом. Вокруг жилого комплекса будут обустроены пешеходная улица и велодорожка, а для хранения взрослого транспорта — крытый уличный bike-box. Рядом с домом все, что нужно для комфортной жизни: современный торговый центр, магазины и кофейни, зоны отдыха, спортивные площадки и много зелени. Завершается строительство современной поликлиники. В ближайшей перспективе — обновление близлежащих дорог с запуском новых автобусных маршрутов, также новоселов порадует уютный парк для семейных прогулок и новая транспортная развязка — выезд из Кондратово в микрорайон Парковый через ул. Строителей6. Срок сдачи дома в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года.

Этот случай стал ярким примером того, как современные родители могут поощрять успехи своих детей нестандартными способами. Купив квартиру сыну, они не только отметили его личные достижения, но и создали для него дополнительные возможности для будущего.

Уверены, сейчас пермяки разделятся во мнении: одни посчитают такой жест очень вдохновляющим и мотивирующим примером семейной поддержки, другие же посчитают такой подарок чрезмерным. Но, несомненно, этот случай показывает важность инвестиций в образование и развитие молодых талантов.

Вы можете узнать подробности о доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 — и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 Имена, Фамилии и детали изменены в целях соблюдения конфиденциальности.

3 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

4 Стоимость квартиры (№173) указана по программе лояльности для уже состоявшихся постоянных клиентов девелопера PAN City Group.

5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» на покупку в ЖК «Притяжение» (Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а), реализация по ДДУ в соответствии с №214 ФЗ от 30.12.2004. График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве. Подробности в отделе продаж PAN City Group по телефону (342)207-17-07.

6 Официальная группа во ВКонтакте пресс-службы Пермского муниципального округа Официальная группа во ВКонтакте пресс-службы Пермского муниципального округа https://vk.com/wall-179504252_57497

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