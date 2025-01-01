Алина Наумова Жаркий и сухой период в Прикамье закончится в начале июня Это связано с прогретым антициклоном Поделиться Твитнуть

Жаркий и сухой период в Пермском крае должен закончиться в первых числах июня. Об этом сообщили специалисты проекта «Метеоролог.и.я» в своих соцсетях.

По их информации, 1-2 июня жаркий период на Среднем Урале, в том числе в Пермском крае, закончится. Это связано с сильно прогретым антициклоном, из-за чего постепенно падает атмосферное давление.





«Сильный прогрев запускает процесс разрушения вихря. Он растянется на несколько суток. Предварительно, разрушение будет происходить ещё 2-3 дня. Сильный прогрев приводит к возникновению вертикальных восходящих потоков воздуха (конвекции), разрушается устойчивая стратификация. Неустойчивость воздуха ведёт к образованию облачности и осадков», — объяснили метеорологи.





Специалисты отметили, что антициклону нужны температурные контрасты: между западной и восточной частью должна быть температурная разница. Без них антициклон заполняется тёплым воздухом и начинает разрушаться.





«Если даже антициклон полностью не разрушится к 1-2 июня, то он сместится на восток, в сторону затока холода, в ином случае разрушится», — подытожили авторы «Метеоролог.и.я».

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