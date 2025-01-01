В пермской колонии осуждённые девушки сдают ОГЭ и ЕГЭ Экзамены проходят с участием специальной комиссии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, в исправительной колонии № 32 (Пермь) осуждённые, которые учатся в 9 и 11 классах, сдают государственные выпускные экзамены.

Экзамены проходят стандартно: во время сдачи в кабинете находится специальная комиссия, в которую входят педагоги и администрация учреждения. В помещении установлены видеокамеры.

Отметим, согласно законодательству, в пенитенциарных учреждениях осуждённые, не достигшие 30-летнего возраста, получают образование. По итогам выпускных испытаний заключённые получают аттестаты о среднем образовании государственного образца.

По словам заместителя начальника ИК-32 Екатерины Шишигиной, повышение образовательного уровня осуждённых является одной из целей исправления.

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