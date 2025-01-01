В Пермском крае проводят в последний путь участника СВО Геннадия Тютикова Военнослужащего похоронят во Всеволодо-Вилье Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Александровского муниципального округа Геннадий Тютиков. Об этом местные власти сообщили на официальной странице ВКонтакте.

Как и где он погиб, в администрации не уточнили. Известно лишь, что он родился 7 декабря 1977 года.

Похороны солдата состоятся 30 мая. Церемония прощания пройдёт в ДК «Химик» с 11:00 до 12.00. Мужчину похоронят на кладбище п. Всеволодо-Вильва.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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