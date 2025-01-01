В центре Перми до 8 июня изменят схему движения транспорта на участке шоссе Космонавтов Дорожники будут менять асфальт Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, с 30 мая по 8 июня изменится схема движения транспорта на шоссе Космонавтов — от Центрального рынка до улицы Мильчакова.

В Управлении автомобильных дорог и транспорта региона пояснили, что изменение схемы движения вводится для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ по замене асфальта на этом участке.

Схема — пресс-служба краевого минтранса

Всех автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут своих поездок.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о том, что с 31 мая по 2 июня в краевой столице на ул. Куйбышева в районе перекрёстка с улицей Лукоянова будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом водопровода. Перекроют две полосы в сторону ул. Чкалова. В эти дни специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» будут восстанавливать работоспособность сеть водоснабжения.

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