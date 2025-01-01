В Перми временно ограничат движение на участке улицы Куйбышева Там будет отключено водоснабжение в нескольких домах Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 31 мая по 2 июня в краевой столице на ул. Куйбышева в районе перекрёстка с улицей Лукоянова будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом водопровода. Перекроют две полосы в сторону ул. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье».

Специалисты коммунального оператора в ходе ремонта восстановят работоспособность сети водоснабжения.

Схема - пресс-служба компания «НОВОГОР-Прикамье»

Перекрытие дороги вводится с 00:00 31 мая до 7:00 2 июня. На этот период дома по ул. Куйбышева, 165 и 167, а также по ул. Лукоянова, 2 останутся без воды.

В связи с отключением жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. Планируется организовать подвоз воды по заявкам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.