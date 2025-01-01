Алёна Бронникова Пермь планирует принять Форум международного сотрудничества России и Казахстана Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили международные вопросы Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пермь провёл личную встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами и возможность проведения крупных мероприятий.

Как отметил в официальном telegram-канале глава Прикамья, министр иностранных дел посетил регион впервые. Он дал высокую оценку работы краевых властей.

«Я впервые у вас в гостях и вижу, что Пермь и Пермский край в целом вполне готовы принимать международные мероприятия самого разного уровня. Обязательно будем иметь это в виду, особенно в контексте разворачивающейся по инициативе президента Владимира Путина дискуссии по проблематике евразийской безопасности», — процитировал Дмитрий Махонин главу МИД.

Он также рассказал, что Сергей Лавров поддержал инициативу провести в Перми Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана и обещал оказать необходимую поддержку. Планируется, что мероприятие состоится в ближайшие годы.

Сергей Лавров также принял участие в международных общественно-политических слушаниях по вопросам евразийской безопасности и возглавил выездное заседание Комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

По итогам заседания Дмитрий Махонин отметил, что предприятия Прикамья сотрудничают со 103 странами мира, регион развивает гуманитарное сотрудничество, в год 80-летия Победы совместно с Узбекистаном организована выставка, посвящённая вкладу обоих народов в общую Победу. Он также обозначил поставленную цель — расширить международные и внешнеэкономические связи, производство пермских товаров, услуг и технологий, а также увеличить продвижение высокотехнологичной продукции на международные рынки.

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