Алёна Бронникова Сеть магазинов азиатской еды «Кайдзю» в Перми закрывается Она проработала с 2024 года Поделиться Твитнуть

фото опубликовано на сайте "Авито"

В Перми магазины азиатской еды «Кайдзю» сообщили о ликвидации товара и закрытии с 29 мая. Информация появилась в соцсетях сети. Всего в городе работали две точки: по ул. Пушкина, 78 и ул. Екатерининской, 53.

О закрытии магазинов было объявлено 19 мая. В связи с этим проводилась ликвидация товаров со скидками до 35%. На ул. Пушкина филиал закрылся 22 мая, а на ул. Екатерининской последний день работы запланирован на 29 мая.

«Вот и всё. Наша история подошла к концу. Сегодня «Кайдзю» работает последний день, на Екатерининской, 53, до 21:00», — сообщили авторы проекта.

Причины закрытия сети не сообщаются.

Напомним, в начале месяца сеть была выставлена на продажу за 2,7 млн руб. Владелец сообщил, что чистая прибыль предприятия за прошедший год составила 2,6 млн руб. Проект в городе был запущен в 2024 году.

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