Сеть магазинов азиатской еды в Перми продаётся за 2,7 млн рублей Магазины расположены в центральной части города Поделиться Твитнуть

фото опубликовано на сайте "Авито"

В Перми выставлена на продажу сеть магазинов азиатской кухни под названием «Кайдзю». Информация о поиске покупателей для этого бизнеса опубликована на популярной онлайн-платформе объявлений. Цена за действующие торговые точки составляет 2,7 млн руб.

Сеть магазинов «Кайдзю» начала свою деятельность в 2024 году. Магазины расположены в центральной части Перми, на Комсомольском проспекте и ул. Екатерининской. По словам владельца, чистая прибыль предприятия за прошедший год составила 2,6 млн руб.

В объявлении о продаже указано, что при необходимости можно трансформировать формат магазина в рамен-шоп или лапшичную с самообслуживанием, где посетители смогут самостоятельно готовить лапшу, так как для этого есть все необходимое.

Будущий владелец получит готовый бизнес, включая мебель, технику, вывески, персонал, дизайнерское оформление бренда, а также аккаунты в социальных сетях.

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