Алёна Бронникова Рост цен на бензин в Пермском крае остановился В среднем литр автомобильного топлива обойдётся в 59,13 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена литра автомобильного топлива в Пермском крае на 26 мая составила 59,13 руб. Согласно представленным Росстатом данным о динамике цен в России на нефтепродукты за неделю, в Прикамье изменений не произошло.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 осталась на уровне 56,19 руб., АИ-95 — 61,09 руб., АИ-98 и выше — 85,28 руб. Цена дизельного топлива, как и неделей ранее, составила 71,85 руб.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область (59,58 руб.).

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 34 субъектах Российской Федерации, заметнее всего в Хабаровском крае (+1,4%). Снижение — в трёх субъектах, самое чувствительное в Тверской области (-0,3%).

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