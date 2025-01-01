Бензин в Пермском крае подешевел на копейку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Росстата, в Пермском крае с 13 по 19 мая произошло минимальное снижение цен на бензин. Средняя цена литра топлива на автозаправках региона уменьшилась на 1 коп. и составила 59,13 руб.

Бензины АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо подешевели на 1 коп. за литр: до 56,19 руб., 61,10 руб. и 71,85 руб. соответственно, АИ-98 остался в прежней цене — 85,28 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

В Приволжском федеральном округе средняя цена бензина и дизтоплива увеличилась за неделю на 3 коп., достигнув соответственно 57,95 и 68,20 руб. за литр.

С 13 по 19 мая 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 38 субъектах Российской Федерации. Более всего топливо подорожало в Ивановской области (+0,7%) и Алтайском крае (+0,4%). Подешевело в Сахалинской области и Ямало-Ненецком АО (-0,5%) и Воронежской области (-0,1%).

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