Алёна Бронникова
Рост цен в новостройках Перми в мае замедлился
Стоимость «квадрата» сложилась в среднем около 160 тысяч рублей
По итогам мая аналитики наблюдали замедление роста цен на первичном рынке недвижимости. Сервис «Циан» зафиксировал рост стоимости квадратного метра за месяц всего на 0,4%, до 160,1 тыс. руб. Год к году показатель вырос на 16%.
Аналитики подсчитали, что цены предложения в городах с населением более 500 тыс. человек в среднем выросли на 0,5% с апреля по май, достигнув 165 тыс. руб. за кв. м. Сокращение темпов роста цен наблюдается пятый месяц подряд.
Сильнее всего за месяц цены выросли в Омске (+3,4%), Ленинградской области (+2,5%) и Москве (+2,2%). Снижение наблюдалось в трёх городах: Нижний Новгород (-4,1%), Ярославль (-1,3%) и Томск (-1%). Самый высокий годовой прирост оказался в Севастополе (+42%) и Челябинске (+25%), а самое значительное снижение — в Махачкале и Оренбурге (-7%). Самая высокая цена в мае, ожидаемо, сложилась в Москве (411,9 тыс. руб. за кв. м), самая низкая — в Ставрополе (101,2 тыс. руб.).
При этом объём предложения во всех 37 локациях в среднем за месяц увеличился на 2% (313 тыс. уникальных лотов). А спрос показал медленное снижение (-2% сделок).
Сервис «Яндекс Недвижимость» подсчитал, что в мае медианная цена за квадратный метр составила 161 тыс. руб., (+0,8% к апрелю). Объём доступных предложений снизился на 0,4%, средняя стоимость квартиры составила 7,9 млн руб., а средняя площадь — 51,7 кв. м.
В целом, среди российских городов-миллионеров стоимость метра увеличилась на 0,8%, до 187 тыс. руб., количество объявлений — на 2,8%.
Самое значительное изменение медианной цены «квадрата» за месяц аналитики сервиса наблюдали в Нижнем Новгороде (+3,1%, до 194 тыс. руб.). Снижение зафиксировано в четырёх городах, наибольшее — в Красноярске (-1,6%, до 145 тыс. руб.).
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что средняя цена за квадратный метр "первички" в Перми выросла на 2,6%. Кроме того, эксперты разошлись в оценках динамики рынка первичной недвижимости в Перми. Пермские застройщики сообщили о спаде продаж по итогам апреля и спрогнозировали дальнейшее снижение в мае.
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