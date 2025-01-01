Алёна Бронникова Рост цен в новостройках Перми в мае замедлился Стоимость «квадрата» сложилась в среднем около 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

По итогам мая аналитики наблюдали замедление роста цен на первичном рынке недвижимости. Сервис «Циан» зафиксировал рост стоимости квадратного метра за месяц всего на 0,4%, до 160,1 тыс. руб. Год к году показатель вырос на 16%.

Аналитики подсчитали, что цены предложения в городах с населением более 500 тыс. человек в среднем выросли на 0,5% с апреля по май, достигнув 165 тыс. руб. за кв. м. Сокращение темпов роста цен наблюдается пятый месяц подряд.

Сильнее всего за месяц цены выросли в Омске (+3,4%), Ленинградской области (+2,5%) и Москве (+2,2%). Снижение наблюдалось в трёх городах: Нижний Новгород (-4,1%), Ярославль (-1,3%) и Томск (-1%). Самый высокий годовой прирост оказался в Севастополе (+42%) и Челябинске (+25%), а самое значительное снижение — в Махачкале и Оренбурге (-7%). Самая высокая цена в мае, ожидаемо, сложилась в Москве (411,9 тыс. руб. за кв. м), самая низкая — в Ставрополе (101,2 тыс. руб.).

При этом объём предложения во всех 37 локациях в среднем за месяц увеличился на 2% (313 тыс. уникальных лотов). А спрос показал медленное снижение (-2% сделок).

Сервис «Яндекс Недвижимость» подсчитал, что в мае медианная цена за квадратный метр составила 161 тыс. руб., (+0,8% к апрелю). Объём доступных предложений снизился на 0,4%, средняя стоимость квартиры составила 7,9 млн руб., а средняя площадь — 51,7 кв. м.

В целом, среди российских городов-миллионеров стоимость метра увеличилась на 0,8%, до 187 тыс. руб., количество объявлений — на 2,8%.

Самое значительное изменение медианной цены «квадрата» за месяц аналитики сервиса наблюдали в Нижнем Новгороде (+3,1%, до 194 тыс. руб.). Снижение зафиксировано в четырёх городах, наибольшее — в Красноярске (-1,6%, до 145 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что средняя цена за квадратный метр "первички" в Перми выросла на 2,6%. Кроме того, эксперты разошлись в оценках динамики рынка первичной недвижимости в Перми. Пермские застройщики сообщили о спаде продаж по итогам апреля и спрогнозировали дальнейшее снижение в мае.

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