Алёна Бронникова Прокуратура провела проверку после жалобы прикамцев в СКР на состояние дороги Ремонт объекта выполнят до сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После жалоб жителей Чайковского округа на состояние дороги между д. Опары и с. Вассята местная прокуратура провела проверку. Как сообщает надзорный орган, по её результатам были выявлены нарушения содержания транспортной инфраструктуры.

«С привлечением сотрудников отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Чайковскому городскому округу проведено обследование проблемного участка между деревней Опары и селом Вассята. Отмечены многочисленные выбоины, колейность на проезжей части дороги», — рассказали в ведомстве.

Директору МКУ «Жилкомэнергосервис» внесено представление, в отношении главного инженера организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Работы по приведению дороги в нормативное состояние запланированы до сентября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что о проблеме местные жители рассказали главе СКР Александру Бастрыкину. По их словам, на протяжении нескольких лет этот участок дороги находится в непригодном состоянии, из-за чего после выпадения осадков проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, бывает затруднён. Руководителю СКР по Пермскому краю было поручено провести процессуальную проверку и доложить о её результатах.

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