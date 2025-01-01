Алёна Бронникова Александр Бастрыкин заинтересовался непригодной дорогой в Пермском крае Движение транспорта по ней затрудняется после дождей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» поступила жалоба, касающаяся ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в Чайковском округе Пермского края. Как было указано в обращении, местные власти не принимают меры для устранения проблемы.

Сообщается, что уже на протяжении нескольких лет участок дороги между д. Опары и с. Вассята находится в непригодном состоянии. Дорога не заасфальтирована, на ней образовались ямы и колеи, а грунтовое полотно размывает во время дождя и снега.

«В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднён. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли, до настоящего времени меры к проведению ремонтных работ не приняты», — рассказали в Информационном центре СК России.

Рассмотрев жалобу, Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о первоначальных обстоятельствах, а затем, по её завершению — о результатах. Исполнение поручения взято на контроль.

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